График приёма граждан на декабрь в Псковской области опубликовала детский омбудсмен

16:58, 28 ноября 2026, ПАИ

График приёмов граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних и семей с детьми на декабрь опубликовала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Выездной приём пройдёт 2 декабря в 15:00 в здании администрации Палкинского района (посёлок Палкино, улица Островская, 25). В Пскове приёмы состоятся 4 декабря в 11:00 в общественной приёмной партии «Единая Россия» (улица Гоголя, 9) и 10 декабря в 14:00 в приёмной уполномоченного (улица Советская, 20).

Кроме того, 24 декабря в 11:00 омбудсмен проведёт приём граждан по телефону. «Предварительная запись на встречи и консультации осуществляется по телефону 8-8112-29-91-57», – уточнила правозащитницп.

При себе гражданам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также личное заявление на имя уполномоченного с указанием ФИО, адреса, контактного телефона и сути обращения.