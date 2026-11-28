Развитие проекта «Разговоры о важном» обсудили на семинаре в Пскове

16:36, 28 ноября 2026, ПАИ

​В Псковской области состоялся региональный семинар, посвящённый развитию программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» и внедрению новых подходов к воспитанию подрастающего поколения, сообщили ПАИ организаторы проекта «Навигаторы детства».

В мероприятии приняли участие заместители и советники директоров по воспитанию, а также классные руководители образовательных учреждений региона. ​В рамках пленарной части региональный координатор проекта «Навигаторы детства» Юлия Колбасова раскрыла ценностно-смысловые ориентиры государственной политики в сфере воспитания. В свою очередь специалист по методическому сопровождению проекта в Псковской области Марина Александрова представила концепцию курса «Разговоры о важном», после чего участники обсудили практические механизмы наполнения воспитательной работы актуальным содержанием.

​Далее работа участников продолжилась на трёх практических площадках, где педагоги разделились по тематическим секциям. Специалисты рассмотрели методику превращения формальных занятий в доверительный диалог, детали программы внеурочной деятельности, а также вопросы взаимодействия советников директоров и классных руководителей с родителями школьников.

​Муниципальный координатор советников города Великие Луки и Великолукского района Валентина Востокова отметила, что семинар стал эффективной площадкой для обмена практическим опытом. По её словам, формирование единых ценностей у школьников начинается с честного и открытого разговора.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Государственный медиахолдинг Псковской области оказывает информационную поддержку Всероссийскому проекту «Навигаторы детства».