Развитие проекта «Разговоры о важном» обсудили на семинаре в Пскове
В Псковской области состоялся региональный семинар, посвящённый развитию программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» и внедрению новых подходов к воспитанию подрастающего поколения, сообщили ПАИ организаторы проекта «Навигаторы детства».
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Фото: «Навигаторы детства»
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Фото: «Навигаторы детства»
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Фото: «Навигаторы детства»
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Фото: «Навигаторы детства»
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Фото: «Навигаторы детства»
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Фото: «Навигаторы детства»
В мероприятии приняли участие заместители и советники директоров по воспитанию, а также классные руководители образовательных учреждений региона. В рамках пленарной части региональный координатор проекта «Навигаторы детства» Юлия Колбасова раскрыла ценностно-смысловые ориентиры государственной политики в сфере воспитания. В свою очередь специалист по методическому сопровождению проекта в Псковской области Марина Александрова представила концепцию курса «Разговоры о важном», после чего участники обсудили практические механизмы наполнения воспитательной работы актуальным содержанием.
Далее работа участников продолжилась на трёх практических площадках, где педагоги разделились по тематическим секциям. Специалисты рассмотрели методику превращения формальных занятий в доверительный диалог, детали программы внеурочной деятельности, а также вопросы взаимодействия советников директоров и классных руководителей с родителями школьников.
Муниципальный координатор советников города Великие Луки и Великолукского района Валентина Востокова отметила, что семинар стал эффективной площадкой для обмена практическим опытом. По её словам, формирование единых ценностей у школьников начинается с честного и открытого разговора.
Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Государственный медиахолдинг Псковской области оказывает информационную поддержку Всероссийскому проекту «Навигаторы детства».
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