Мошенники начали использовать открытки ко Дню матери для обмана россиян

16:15, 28 ноября 2026, ПАИ

Вредоносные файлы и ссылки на фишинговые ресурсы под видом праздничных открыток ко Дню матери начали рассылать россиянам злоумышленники в соцсетях и мессенджерах. Об этом РИА Новости сообщил эксперт проекта Народного фронта «За права заёмщиков» и платформы «Мошеловка» Галактион Кучава.

​По его словам, аферисты применяют праздничные сообщения с яркими изображениями и трогательными видеороликами в качестве инструмента социальной инженерии.

​Переход по сомнительной ссылке не всегда влечёт за собой моментальную потерю денег или заражение гаджета, так как преступникам зачастую требуется получить от жертвы дополнительное действие: ввод паролей, передачу кодов подтверждения, скачивание приложений или предоставление прав доступа.

Тем не менее специалист подчеркнул, что подобные ресурсы всё равно несут высокую угрозу, поскольку при наличии технических уязвимостей вредоносные последствия могут проявиться и без явного согласия пользователя.

​Напомним, в текущем году День матери в России отмечается 29 ноября.