Дмитрий Яковлев назвал участников патриотического движения золотом Псковской области

17:13, 28 ноября 2026, ПАИ

Участников патриотического направления в Псковской области необходимо отмечать на отдельном итоговом событии, заявил министр молодёжной политики региона Дмитрий Яковлев на торжественном открытии региональной программы Всероссийского патриотического форума в Доме молодёжи Пскова 28 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Дмитрий Яковлев отметил, что итоговое региональное мероприятие в сфере патриотического воспитания молодёжи провели в таком формате впервые.

По его словам, в Псковской области уже сложились традиции поощрения активистов ко Дню молодёжи и чествования добровольцев, однако участников патриотического направления ранее не собирали на отдельную итоговую площадку.

«Мы посчитали, что это достаточно несправедливо, что мы отмечаем День молодёжи, в котором поощряем всех ребят, которые занимаются активным развитием молодёжной политики, у нас есть отдельный праздник, когда мы отмечаем всех добровольцев Псковской области, а вас, на самом деле золото нашего региона, мы почему-то упускали все эти годы из нашего поля зрения», – сказал Дмитрий Яковлев.

Кроме того, Дмитрий Яковлев напомнил о памятной дате 2026 года – 85-летии начала Великой Отечественной войны – и отметил преемственность подвига защитников Отечества от поколения дедов и прадедов к нынешним участникам специальной военной операции, которые защищают исторический суверенитет, историческую правду и право жить в своей стране под российским флагом.

«Друзья, [губернатор Псковской области] Михаил Юрьевич уже правильно отметил, что сегодня у нас здесь присутствуют ветераны специальной военной операции. Михаил Игоревич Каратыш, Константин Викторович Широков», – добавил министр.

К участникам форума ранее также обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников и Герой России, кавалер двух орденов Мужества и участник федеральной кадровой программы «Время героев» Константин Широков.

Всероссийский патриотический форум проводится с 2019 года Роспатриотцентром и служит ключевой площадкой для сбора патриотического сообщества страны, объединяя активистов, наставников, ветеранов и героев. Центральным событием форума в 2026 году называют вручение национальной премии «Патриот» по 15 направлениям – от лучшего муниципального проекта до инициатив, приуроченных к Году единства народов России.

Программа форума рассчитана на два дня – 28 и 29 ноября. В первый день запланированы торжественное открытие с презентацией региональной программы и проекта «Тетради Героев», а также «Диалоги с Героями», секции для педагогов, детей и поискового движения. Во второй половине дня предусмотрены расширенное рабочее совещание. На 29 ноября намечены проектная лаборатория по календарю «Карта памяти региона», итоговое пленарное заседание, торжественное награждение, закрытие программы и экскурсия. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».