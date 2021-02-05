Новая «одежда» графского дома

23:59, 05 февраля 2021, ПАИ



В графском доме бывшей усадьбы Строгановых в Волышове кипит работа над консервацией здания. Об этом пишет газета «Порховский вестник». Результаты уже сделанного бросились в глаза издалека. Детали корреспонденты газеты уточняли у генерального директора подрядной организации Максима Сладковского.

Совсем другое ощущение возникло по выходе из машины перед главным домом бывшей графской усадьбы. Если осенью, когда журналисты «Порховского вестника» писали репортаж о принятии решения о проведении консервационных работ, их преследовало чувство чего-то невозвратимого, утраченного и забытого, то теперь совсем наоборот. Первые сделанные фотокадры заставили задуматься: отчего же все ощутили такую резкую перемену? Ведь, по сути, ничего не отреставрировано.

«Ну во-первых, фасад очищен, опасные участки кладки убраны. Да и снег придаёт торжественности и часто в нашей жизни прикрывает грязь, в данном случае – последствия пожара: их совсем не было видно. Во-вторых, чувство одиночества и заброшенности ушло, работа шла полным ходом, бригада – порядка десяти человек – стучала молотками, переговаривалась, работники носились туда-сюда с вырезанными по размеру листами ориентированно-стружечной плиты. А в-третьих, этими листами уже забита большая часть оконных проёмов. Ощущение, как будто заботливый хозяин закрыл занавесками окна своего дома и дом стал казаться обжитым и тёплым.



Мы уже писали в номерах прошлого года, что первоначально были проведены работы по ограждению графского дома просматриваемым забором в целях недопущения на объект туристов и неответственных жителей деревни, в том числе детей. Также были очищены помещения, вывезен мусор, а все пережившие пожар куски лепнины и паркета из ценных пород деревьев были заботливо собраны и переданы на хранение в администрацию Порховского района. Сведущие люди понимают, насколько высоким является архитектурный уровень этого здания, и в случае проведения реставрационных работ сохранённые остатки паркета и лепнины послужат образцами.



Заказчик проведения консервационных работ – АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)». Подрядчиком является ООО «Августина» из города Пскова. Генеральный директор Максим Сладковский сказал, что сам на месте бывает редко. Чаще можно увидеть ответственного за производство работ, прораба Евгения Никитина. Также Максим Юрьевич с улыбкой сообщил, что рабочие на объекте постоянно вынуждены отрываться и отвечать на вопросы, поскольку наболевшая тема судьбы этой усадьбы очень интересует как туристов, так и средства массовой информации: «Только на этой недели вы четвёртые из СМИ…» – сказал он.

У директора мы узнали, что работы проходят по графику (начало – октябрь 2020 года, окончание – конец февраль 2021-го), но возможны небольшие отхождения от сроков из-за морозов.

С декабря прошлого года велись работы по возведению настилов между этажами, этот этап работ давно завершён. Сейчас создаётся стропильная система, выполняются деревянные стропильные несущие фермы, на которые укладываются стропильные ноги. Две трети этой работы уже выполнены, осталось правое крыло здания. Затем будет осуществляться набивка обрешётки и непосредственно укладка временной кровли из профлиста. В последнюю очередь будет зашиваться задняя стена здания на втором этаже.

А мы… с нетерпением ждём окончания консервации и надеемся на скорейшее начало реставрации памятника», – пишут коллеги из районной газеты.

