25-градусные морозы сохранятся утром на севере Псковской области

09:31, 06 февраля 2021, ПАИ

В течение утра 6 февраля на севере Псковской области будет сохраняться температура воздуха -25 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Гражданам рекомендуется избегать деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи), остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности, закрепить слабо укреплённые конструкции на своих подворьях, так как их разрушение может привести к травмированию людей, быть острожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, при обнаружении обрыва ЛЭП и при необходимости обращаться в службу спасения.