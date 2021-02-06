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Общество

25-градусные морозы сохранятся утром на севере Псковской области

В течение утра 6 февраля на севере Псковской области будет сохраняться температура воздуха -25 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Гражданам рекомендуется избегать деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи), остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности, закрепить слабо укреплённые конструкции на своих подворьях, так как их разрушение может привести к травмированию людей, быть острожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, при обнаружении обрыва ЛЭП и при необходимости обращаться в службу спасения.

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