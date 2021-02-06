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Общество

Противопожарный рейд прошёл в Бежаницком районе

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели в Бежаницком районе профилактический рейд с целью профилактики пожаров и гибели на них людей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудники МЧС проинструктировали 39 человек в части соблюдения требований пожарной безопасности, электробезопасности и правил эксплуатации различных отопительных приборов и устройств в быту.

Среди населения распространены листовки на темы «Детская шалость с огнём – причина пожара», «Неисправный электроприбор – причина пожара».

До граждан довели информацию о наиболее частых причинах возникновения пожаров, об обстановке с пожарами в Бежаницком районе и на всей территории Псковской области в текущем периоде, а также напомнили номера телефонов вызова экстренных служб.

Противопожарный рейд прошёл с соблюдением всех санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер.

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