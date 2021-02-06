Пять очагов коронавируса остаются активными в Псковской области

12:01, 06 февраля 2021, ПАИ

Пять очагов коронавируса остаются активными в Псковской области, пишет официальный Telegram-канал региона.

Очаги COVID-19 продолжают «полыхать» в Дедовичской районной больнице, в детском саду в Новосокольниках, в детском саду во Владимирском Лагере, в Свято-Введенском монастыре и в аптеке в Бежаницах.

В двух новых выявленных очагах зарегистрировано 18 случаев заражения коронавирусом: 12 заболевших в Свято-Введенском женском монастыре в Островском районе, и шесть случаев COVID-19 зарегистрировано в аптеке в Бежаницах.

Всего с начала пандемии в Псковской области коронавирусом заразился 30 121 человек, выздоровело 18 593 пациента, умерло 140 человек.