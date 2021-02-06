0
11:40
Два новых очага COVID-19 выявлены в Псковской области
11:21
В Псковской области за сутки от коронавируса вылечилось почти в 3,5 раза больше человек, чем заболело
11:09
Ещё 83 человека заразились коронавирусом в Псковской области
11:06
Более 77,5 млн человек в мире вылечились от коронавируса
09:31
25-градусные морозы сохранятся утром на севере Псковской области
23:32
Военно-историческое общество обвинило ведущего радиостанции «Эхо Москвы» Александра Невзорова в реабилитации нацизма
22:41
Умер звезда «Поющих в терновнике» оскароносный Кристофер Пламмер
Еще новости
Общество

Пять очагов коронавируса остаются активными в Псковской области

Пять очагов коронавируса остаются активными в Псковской области, пишет официальный Telegram-канал региона.

Очаги COVID-19 продолжают «полыхать» в Дедовичской районной больнице, в детском саду в Новосокольниках, в детском саду во Владимирском Лагере, в Свято-Введенском монастыре и в аптеке в Бежаницах.

В двух новых выявленных очагах зарегистрировано 18 случаев заражения коронавирусом: 12 заболевших в Свято-Введенском женском монастыре в Островском районе, и шесть случаев COVID-19 зарегистрировано в аптеке в Бежаницах.

Всего с начала пандемии в Псковской области коронавирусом заразился 30 121 человек, выздоровело 18 593 пациента, умерло 140 человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Пять очагов коронавируса остаются активными в Псковской области В Псковской области за сутки от коронавируса вылечилось почти в 3,5 раза больше человек, чем заболело Ещё 83 человека заразились коронавирусом в Псковской области Более 77,5 млн человек в мире вылечились от коронавируса Тесты для быстрого мониторинга COVID-19 появятся в России Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области Всех псковичей старше 60 лет с симптомами ОРВИ будут тестировать на COVID-19 Поход в магазин без маски обошелся жителю Дедовичского района в 7,5 тысяч рублей Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 140 Российскую вакцину «Спутник V» закупит ещё одна страна
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Два новых очага COVID-19 выявлены в Псковской области
06 февраля 2021
Два новых очага COVID-19 выявлены в Псковской области
В Псковской области за сутки от коронавируса вылечилось почти в 3,5 раза больше человек, чем заболело
06 февраля 2021
В Псковской области за сутки от коронавируса вылечилось почти в 3,5 раза больше человек, чем заболело
Ещё 83 человека заразились коронавирусом в Псковской области
06 февраля 2021
Ещё 83 человека заразились коронавирусом в Псковской области
Более 77,5 млн человек в мире вылечились от коронавируса
06 февраля 2021
Более 77,5 млн человек в мире вылечились от коронавируса
25-градусные морозы сохранятся утром на севере Псковской области
06 февраля 2021
25-градусные морозы сохранятся утром на севере Псковской области
Военно-историческое общество обвинило ведущего радиостанции «Эхо Москвы» Александра Невзорова в реабилитации нацизма
05 февраля 2021
Военно-историческое общество обвинило ведущего радиостанции «Эхо Москвы» Александра Невзорова в реабилитации нацизма
Умер звезда «Поющих в терновнике» оскароносный Кристофер Пламмер
05 февраля 2021
Умер звезда «Поющих в терновнике» оскароносный Кристофер Пламмер
Австралийские учёные предложили строить дороги из использованных медицинских масок
05 февраля 2021
Австралийские учёные предложили строить дороги из использованных медицинских масок

Идет загрузка...