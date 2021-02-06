ПсковГУ присоединится к всероссийскому флешмобу «Снова в науку»

12:23, 06 февраля 2021, ПАИ

Псковский государственный университет присоединится к всероссийскому флешмобу «Снова в науку», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

В День российской науки, 8 февраля, студенты и преподаватели возвращаются с удалённого обучения и работы в вузы и лаборатории и запускают всероссийский флешмоб «Снова в науку». Акцию начнут министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и президент Российского союза ректоров, ректор МГУ академик Виктор Садовничий.

Акция «Снова в науку» символизирует возврат студентов и преподавателей в аудитории и лаборатории, а также подчёркивает вклад российских учёных в разработку вакцины от COVID-19 – одного из главных научных достижений 2020 года.

Своё участие в акции подтвердили десятки крупнейших российских университетов и научных организаций. Поэтому в каждом регионе, начиная с Дальнего Востока и заканчивая Калининградской областью, сотни тысяч студентов и научных сотрудников будут публиковать фото и видео в своих социальных сетях с хештегом #СНОВАВНАУКУ. К флешмобу присоединится и Псковский государственный университет.

Наиболее креативные посты будут опубликованы в официальных аккаунтах Министерства науки и высшего образования России.

Мероприятие проходит в рамках Года науки и технологий в России. Организаторы флешмоба – Министерство науки и высшего образования РФ, Российский союз ректоров при участии оргкомитета фестиваля NAUKA 0+.

25 декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий. Задача года – привлечь талантливую молодёжь в сферу науки и технологий, повысить вовлечённость профессионального сообщества в реализацию стратегии научно-технологического развития России, а также сформировать у граждан страны чёткое представление о реализуемых государством и бизнесом инициативах и достижениях в области науки и технологий.