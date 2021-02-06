Мужчину с амнезией ищет псковская полиция

14:24, 06 февраля 2021, ПАИ

В Псковском районе полиция продолжает разыскивать 78-летнего Владимира Антонова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

6 апреля 2019 года Антонов ушёл из дома по месту жительства в селе Серёдка Псковского района. Мужчина страдает потерей памяти. Граждане видели его недалеко от Серёдки в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района.

Пропавший ростом 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, сутулится, волосы седые. Был одет в длинный чёрный плащ, тёмно-синие брюки, ботинки или кроссовки.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Антонова, обращаться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19. Контактные телефоны: (8 8112) 676-844, 676-872 или 02.