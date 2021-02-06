В Плюссе пешеход сбежал после столкновения с автомобилем
В Плюссе пешеход сбежал с места ДТП после столкновения с автомобилем Renault Logan, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
ДТП произошло возле дома № 16 на улице Победы. Автомобиль Renault Logan сбил пешехода. По словам очевидцев, пешеход переходил дорогу в нетрезвом состоянии. После ДТП пешеход сбежал с места происшествия.
На месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства произошедшего. Водитель Renault Logan уже даёт показания по факту случившегося. Полиция также продолжает устанавливать местонахождение пострадавшего пешехода, сбежавшего с места ДТП.