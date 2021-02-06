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Общество

Подросток совершил перелёт из Великобритании в Нидерланды на шасси самолёта

16-летний мальчик из Кении нелегально совершил перелёт из британского аэропорта Станстед в нидерландский Бэк на шасси самолёта, пишет издание The Mirror.

Подростка обнаружили сотрудники нидерландского аэропорта. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии, у мальчика переохлаждение.

Эксперты считают, что ребёнку сильно повезло, потому что попытки совершить полёт на нижней части шасси обычно заканчиваются смертью от переохлаждения или падением с самолёта во время полёта.

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