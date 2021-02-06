Подросток совершил перелёт из Великобритании в Нидерланды на шасси самолёта
16-летний мальчик из Кении нелегально совершил перелёт из британского аэропорта Станстед в нидерландский Бэк на шасси самолёта, пишет издание The Mirror.
Подростка обнаружили сотрудники нидерландского аэропорта. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии, у мальчика переохлаждение.
Эксперты считают, что ребёнку сильно повезло, потому что попытки совершить полёт на нижней части шасси обычно заканчиваются смертью от переохлаждения или падением с самолёта во время полёта.