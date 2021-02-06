Посвящённая Мандельштаму программа пройдёт в Пскове 8 февраля

17:36, 06 февраля 2021, ПАИ

8 февраля в 15:00 в Пскове в областной библиотеке (улица Профсоюзная, 2) состоится мероприятие, посвящённое русскому поэту Роальду Мандельштаму. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

«Это имя по сей день знает довольно узкий круг. Он прожил всего 28 лет, родился в 1932 году в Ленинграде, здесь и умер в 1961-м. Его звезда погасла, когда на небосклоне поэзии рождалось имя Иосифа Бродского», – отметила автор и ведущая литературно-художественной программы, руководитель регионального центра чтения Нина Яковлева.

В программе – просмотр документального фильма «Продавец лимонов» (режиссёр Максим Якубсон), стихи поэта прочтёт заслуженный артист России, актёр театра Виктор Яковлев.

Встреча состоится в рамках Art-клуба современной поэзии.