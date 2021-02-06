До -21 градуса ожидается в Псковской области 7 февраля

17:49, 06 февраля 2021, ПАИ

7 февраля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, днём местами небольшой снег. На дорогах гололедица, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -21 до -16 градусов, днём – от -13 до -8.

Будут дуть северный и северо-западный ветры со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет высоким.