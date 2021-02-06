Дополнительная остановка появилась у пригородного поезда Великие Луки – Осташков

19:02, 06 февраля 2021, ПАИ

С 5 февраля у пригородных поездов, следующих по маршруту Великие Луки – Осташков и обратно, появилась дополнительная остановка Локомотивное депо, пишет «Великолукская правда. Новости».

Теперь согласно действующему расписанию пригородных поездов № 6694/6672 Великие Луки — Осташков перевозка пассажиров осуществляется по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям: отправление со станции Локомотивное депо в 8:13, прибытие на станцию Осташков в 13:40.

«В обратном направлении, Осташков — Великие Луки, отправление пригородного поезда № 6693 со станции Осташков в 13:48 и прибытие на станцию Локомотивное депо в 19:13 происходит по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Пригородный поезд № 6671 со станции Осташков отправляется в 14:20 и прибывает на станцию Локомотивное депо в 19:41 по субботам», – сообщает издание.



