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Общество

Михаил Ведерников подвел итоги работы фотовыставки в здании областной администрации за 2020 год

Михаил Ведерников подвел итоги работы фотовыставки в здании областной администрации. Он отметил, что  на втором этаже здания  в администрации проходят тематические фотовыставки и это стало хорошей традицией.

Сейчас там в хронологическом порядке представлены основные события 2020 года. В том числе, визит президента  на памятные мероприятия 20-летней годовщины подвига 6-й роты, 75-летие Великой Победы, а также волонтерские акции, в ходе которых была оказана поддержка многим жителям нашей области.Строительство Псковской областной инфекционной больницы, реставрация цепных мостов в Острове, запуск новых авиа и железнодорожных маршрутов.

«Пусть год был напряженным, но хороших событий было, действительно, много», - отметил глава региона в своем instagram-аккаунте.



 

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