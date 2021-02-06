Пушкиногорская центральная районная библиотека примет в дар книги в хорошем состоянии

21:05, 06 февраля 2021, ПАИ

Пушкиногорская центральная районная библиотека с благодарностью примет в дар книги в хорошем состоянии, не ранее 2000 года издания, пишет газета «Пушкинский край». Акция приурочена к Международному дню дарения книг – 14 февраля. Так что следующая неделя как раз подойдёт для сбора книг.

Этот праздник довольно молодой, впервые его отметили в 2012 году. Инициатором выступила американка Эмми Бродмур, в своё время создавшая не менее добрый сайт детской книги в Америке. Причём на эту идею её натолкнул один из сыновей (Эмми воспитывает троих детей): мальчик поинтересовался у матери, почему люди не дарят друг другу книги просто так.

Тогда миссис Бродмур и решила создать для этого праздник. Изначально она задумала его как День дарения книги детям, чтобы вдохновлять малышей больше читать. Она обратилась за помощью к знакомым из социальных сетей. Результат превзошёл самые смелые ожидания Эмми, её инициативу поддержали миллионы не только детей, но и взрослых. Тогда было решено назвать праздник Международным днём дарения книг.