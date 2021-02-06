Михаил Ведерников провёл совещание по подготовке к дням памяти погибших воинов-псковичей

21:22, 06 февраля 2021, ПАИ

Участники обсудили с губернатором подготовку к дням памяти воинов-разведчиков 2-й бригады специального назначения, погибших при выполнении боевого задания и бойцов 6-й парашютно-десантной роты, принявших бой в Аргунском ущелье, сообщается в Instagram-аккаунте главы региона.

«В прошлом году двадцатилетний юбилей их подвига стал событием федерального масштаба. Была проведена большая, комплексная работа. В том числе были выполнены реконструкция и благоустройство ключевых памятников, установлено двадцать бюстов героев в их родных населённых пунктах, созданы тематические муралы, снят документальный фильм (он будет показан на региональном телевидении), оказана адресная помощь родственникам погибших. Учитывая статус события, важно, что со всеми поставленными задачами мы справились достойно. Такую оценку нам дал и президент страны. В этом году масштаб, конечно, будет меньше, но мы должны держать марку и провести всё на таком же высоком уровне. Мы все несём ответственность за сохранение памяти о наших героях, и отношение к этому должно быть соответствующее», – отметил Михаил Ведерников.