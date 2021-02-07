Землетрясение на озере Байкал произошло вчера вечером
На озере Байкал произошло землетрясение магнитудой 4,5. Это случилось 6 февраля, сообщают «Известия» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.
Событие зарегистрировали в 19:10 по московскому времени.
В ведомстве рассказали, что в Иркутской области и Республике Бурятия сила землетрясения составила от двух до шести баллов.
Эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии. Два землетрясения магнитудой 3,1 и 3,8 также были зафиксированы в Туве.
Информации о пострадавших и повреждениях нет.