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Темп прироста случаев заболевания COVID-19 в Псковской области составил 0,3%

Фото с сайта pixabay.com.

Прирост заразившихся в регионе за сутки равен 0,3 %. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Среди субъектов с такими же показателями сегодня названы Санкт-Петербург, Кемеровская, Костромская, Мурманская и Томская области, Адыгея, Алтай, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Ханты-Мансийский автономный округ, Чечня и Якутия.

Наименьший темп прироста за сутки отмечен в Тыве – 0,1 %.

В Чукотском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Магаданской области, Ненецком автономном округе, Москве и Хакасии показатель равен 0,2 %

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