Венецианский карнавал псковичи могут увидеть сегодня онлайн

13:36, 07 февраля 2021, ПАИ

Традиционный Венецианский карнавал впервые проходит в формате онлайн из-за пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт фестиваля.

Прямое включение уже началось сегодня, а также состоится с 11 по 16 февраля, когда отмечается начало поста перед Пасхой. В этом году по католическому календарю её ждут 4 апреля.

По словам организаторов, для демонстрации костюмов на сайте созданы специальные «виртуальные комнаты». В программе заявлены и онлайн-программы для детей.

Традиционные шествия и «Полёт ангела» с колокольни на площади Святого Марка отменены.