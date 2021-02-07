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Культура

Венецианский карнавал псковичи могут увидеть сегодня онлайн

Фото с сайта pixabay.com.

Традиционный Венецианский карнавал впервые проходит в формате онлайн из-за пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт фестиваля.

Прямое включение уже началось сегодня, а также состоится с 11 по 16 февраля, когда отмечается начало поста перед Пасхой. В этом году по католическому календарю её ждут 4 апреля.

По словам организаторов, для демонстрации костюмов на сайте созданы специальные «виртуальные комнаты». В программе заявлены и онлайн-программы для детей.

Традиционные шествия и «Полёт ангела» с колокольни на площади Святого Марка отменены. 

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