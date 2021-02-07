О псковских картинах передвижника Владимира Маковского вспоминают сегодня в музее

14:06, 07 февраля 2021, ПАИ

В честь 175-летия со дня рождения передвижника Владимира Маковского сегодня рассказывают о его работах, хранящихся в Псковском музее-заповеднике.

Как сообщается на сайте учреждения, живописец Владимир Маковский всегда интересовался жизнью и реализм был основой стилистики его произведений.

«Нередко он находил вдохновение в быте бедных людей: крестьян, горничных и других представителей низших сословий. В то время как другие художники считали таких персонажей недостойными их внимания. Он очень любил жизнь, кипящую на просторах Руси, и его картины служат подтверждением этого», - сообщается на сайте музея.

В Картинной галерее на протяжении многих лет экспонируется работа «Пряха» (1880), написанная в Саратове и поступившая в Псковский музей в 1954 году.

В фондах музея хранится небольшой офорт с изображением крестьянина из коллекции С.Я. Фельдштейна (1884) и мужской портрет (1896).

«В обеих работах передана глубокая симпатия и уважение художника к обыкновенному человеку. А сама живописная интонация удивительно точно отражает мироощущение художника», - отметили в музее.