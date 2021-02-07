Вечер памяти историка Евгения Матвеева состоится в Пскове 9 февраля

15:11, 07 февраля 2021, ПАИ

В десятую годовщину со дня смерти псковского историка и краеведа псковичей приглашают на встречу. Об этом сообщает Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Вечер памяти Евгения Матвеева состоится 9 февраля в 17:00 по адресу: Октябрьский проспект, 19А. На афише мероприятия организаторы указали возрастное ограничение - 16+.

Напомним, Евгения Матвеева не стало на 77-м году жизни в 2011 году. С 1958 года по 1968 год он возглавлял Бельско-Устьенскую и Остинскую школы, после этого 2,5 года был директором технического училища. Позже несколько лет трудился помощником ректора в педагогическом институте. С 1979 по 1984 год являлся директором Псковского музея-заповедника.

Историк был автором фильмов об истории Псковской области. По его сценариям сняты картины «Строгановы и Волышово», «Скобари», «Пушкин в Михайловском», «Фрески древнего Пскова: Мелётово», «Церковь Николы в Устье» и другие.