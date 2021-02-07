Подозреваемого в краже продуктов на сумму более 5000 рублей задержали в Острове

14:35, 07 февраля 2021, ПАИ

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже из островского магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Инцидент произошел вечером 6 февраля - из магазина на улице 1 Мая пытались вынести неоплаченную бытовую химию, продукты питания и спиртные напитки на 5200 рублей.

Сотрудники Росгвардии задержали 39-летнего мужчину. Подозреваемый передан сотрудникам полиции.