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Общество

О сроках возвращения докризисного турпотока рассказали в Ростуризме

Фото с сайта pixabay.com.

Въездной турпоток в Россию вернётся к докризисным показателям не раньше 2023 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

К осени в ведомстве ожидают постепенное восстановление международных потоков, которое продолжится в 2022 году и к 2023 году выйдет на показатели, сравнимые с докризисными.

В 2021 году прогнозируется увеличение внутреннего турпотока в России при отсутствии локдауна. Рост может составить 15-20% по сравнению с прошлым годом.

Повлияет на отрасль и третий этап программы туристического кешбэка, который Ростуризм рассчитывает запустить в феврале.

«Мы хотели бы в этом году продолжить эту самую востребованную меру поддержки, её выше всего оценил и бизнес, и туристы. Нами уже подготовлены правила на представление этой субсидии», - рассказала Зарина Догузова.

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