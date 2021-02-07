О сроках возвращения докризисного турпотока рассказали в Ростуризме

15:46, 07 февраля 2021, ПАИ

Въездной турпоток в Россию вернётся к докризисным показателям не раньше 2023 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

К осени в ведомстве ожидают постепенное восстановление международных потоков, которое продолжится в 2022 году и к 2023 году выйдет на показатели, сравнимые с докризисными.

В 2021 году прогнозируется увеличение внутреннего турпотока в России при отсутствии локдауна. Рост может составить 15-20% по сравнению с прошлым годом.

Повлияет на отрасль и третий этап программы туристического кешбэка, который Ростуризм рассчитывает запустить в феврале.

«Мы хотели бы в этом году продолжить эту самую востребованную меру поддержки, её выше всего оценил и бизнес, и туристы. Нами уже подготовлены правила на представление этой субсидии», - рассказала Зарина Догузова.