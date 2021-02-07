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Общество

Незаконная автомойка будет демонтирована в Псковской области

Фото с сайта pixabay.com.

Псковский городской суд удовлетворил требование Псковской транспортной прокуратуры о демонтаже незаконно возведённой автомойки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

Факт самовольного строительства в полосе отвода железной дороги был выявлен прокуратурой в ходе проверки. Необходимых разрешительных и правоустанавливающих документов у собственника не имелось.

Исполнение решения суда контролируется.

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