Незаконная автомойка будет демонтирована в Псковской области
Псковский городской суд удовлетворил требование Псковской транспортной прокуратуры о демонтаже незаконно возведённой автомойки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.
Факт самовольного строительства в полосе отвода железной дороги был выявлен прокуратурой в ходе проверки. Необходимых разрешительных и правоустанавливающих документов у собственника не имелось.
Исполнение решения суда контролируется.