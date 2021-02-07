Псковскую больницу предупредили о необходимости сообщать об использовании вертолётной площадки

17:30, 07 февраля 2021, ПАИ

Постановлением мирового судьи главврач Псковской областной клинической больницы привлечён к административной ответственности в виде предупреждения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

В результате проверки соблюдения требований воздушного законодательства при эксплуатации посадочных вертолётных площадок было установлено, что больницей эксплуатируется площадка для экстренной доставки больных и пострадавших. Однако учреждение не уведомило о начале данной деятельности уполномоченный государственный орган.

Из-за непредоставления сведений псковский транспортный прокурор возбудил в отношении главного врача учреждения дело об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 28 г. Пскова главный врач ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница» привлечён к административной ответственности.

Решение суда вступило в законную силу. Нарушение устранено.