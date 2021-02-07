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Автомобиль протаранил забор у жилого частного дома в Пскове

Фото: ПАИ.

Водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и повредил забор на углу улиц Александра Невского и Александра Матросова. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, протаранил забор частного дома. После этого он вызвал друзей и с их помощью хотел скрыться с места происшествия. Однако не успел сделать это: сотрудники ДПС задержали мужчину.

Сейчас проводится опрос очевидцев и освидетельствование гражданина на алкогольное опьянение.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС, выясняются обстоятельства произошедшего.

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