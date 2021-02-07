0
20:57
С 11 февраля возобновляет свою работу кинотеатр в Дно
20:27
Рыжий Мирон ищет любящих хозяев
19:57
В Великих Луках прошли чемпионат и первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству
19:25
Пскович зафиксировал в небе необычный световой столб
19:03
Псково-Печерский монастырь просит помочь псковичей со сбором информации о жизни отца Иоанна
17:51
О сроках восстановления вкуса и обоняния после коронавируса рассказали псковичам
16:26
Незаконная автомойка будет демонтирована в Псковской области
Еще новости
Общество

В Великих Луках прошли чемпионат и первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству

В Великих Луках прошли чемпионат и первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству. Местом встречи для 70 спортсменов из Великих Лук, Пскова и Псковской области стал СК «Стрелец», сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

«Команда Псковской области по боевому самбо, воспитанники СШОР «Экспресс» и спортсмены КСЕ «Отечество – Псковская область» завоевали шесть золотых медалей. Впереди первенство и чемпионат СЗФО в Ленинградской области, которые пройдут в марте 2021 года», – отмечает издание.

Соревнования стали отборочными на чемпионат и первенство СЗФО по ММА, которые предварительно пройдут в марте в Ленинградской области. Бои проходили в новом октагоне в соответствии со всеми санитарными требованиям.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>

С 11 февраля возобновляет свою работу кинотеатр в Дно
07 февраля 2021
С 11 февраля возобновляет свою работу кинотеатр в Дно
Рыжий Мирон ищет любящих хозяев
07 февраля 2021
Рыжий Мирон ищет любящих хозяев
В Великих Луках прошли чемпионат и первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству
07 февраля 2021
В Великих Луках прошли чемпионат и первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству
Пскович зафиксировал в небе необычный световой столб
07 февраля 2021
Пскович зафиксировал в небе необычный световой столб
Псково-Печерский монастырь просит помочь псковичей со сбором информации о жизни отца Иоанна
07 февраля 2021
Псково-Печерский монастырь просит помочь псковичей со сбором информации о жизни отца Иоанна
О сроках восстановления вкуса и обоняния после коронавируса рассказали псковичам
07 февраля 2021
О сроках восстановления вкуса и обоняния после коронавируса рассказали псковичам
Незаконная автомойка будет демонтирована в Псковской области
07 февраля 2021
Незаконная автомойка будет демонтирована в Псковской области
О сроках возвращения докризисного турпотока рассказали в Ростуризме
07 февраля 2021
О сроках возвращения докризисного турпотока рассказали в Ростуризме

Идет загрузка...