В Великих Луках прошли чемпионат и первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству

19:57, 07 февраля 2021, ПАИ

В Великих Луках прошли чемпионат и первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству. Местом встречи для 70 спортсменов из Великих Лук, Пскова и Псковской области стал СК «Стрелец», сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

«Команда Псковской области по боевому самбо, воспитанники СШОР «Экспресс» и спортсмены КСЕ «Отечество – Псковская область» завоевали шесть золотых медалей. Впереди первенство и чемпионат СЗФО в Ленинградской области, которые пройдут в марте 2021 года», – отмечает издание.

Соревнования стали отборочными на чемпионат и первенство СЗФО по ММА, которые предварительно пройдут в марте в Ленинградской области. Бои проходили в новом октагоне в соответствии со всеми санитарными требованиям.

