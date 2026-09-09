В Псковском районе продолжается благоустройство мемориалов в Жидиловом Бору и урочище Лочкино

12:09, 09 сентября 2026, ПАИ

Работы по благоустройству продолжаются на двух крупных мемориалах в Псковском районе – в Жидиловом Бору и урочище Лочкино. В ходе очередного выезда по контролю качества и объёмов выполненных подрядчиками работ глава округа Наталья Фёдорова вместе с депутатом муниципального Собрания Андреем Ключко осмотрели объекты и пообщались с исполнителями работ.



Фото: со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»











В Лочкино завершили заливку основания портальной стенки, изготовили и установили новые гранитные плиты, списки выверены и согласованы. Также специалисты изготовили девять мемориальных раковин, завершили облицовку основания и ступеней плиткой. Продолжаются работы по благоустройству дорожек к мемориальному комплексу, рассказала глава Псковского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Жидиловом Бору также выполнен большой объём работ: помимо отсыпки грунта и планировки территории, завершился монтаж ступеней спуска с верхней площадки к крышке дзота и выполнена дорожка к нему. Начался процесс реставрации надгробных плит и основания стелы. Также завершили важный этап благоустройства – укладку плитки на верхней площадке мемориального комплекса, идёт изготовление памятного знака «Жертвам фашизма».

В ходе общения с подрядчиками Наталья Фёдорова и Андрей Ключко высказали ряд рабочих замечаний, призвали продолжать придерживаться графика, чтобы завершить работу в положенный срок. «Для всех нас, жителей округа, это не просто строительные объекты, это места памяти и уважения к защитникам Отечества», – заключила глава муниципального образования.

Ранее глава Псковского округа Наталья Фёдорова проверила благоустройство на острове Залита.