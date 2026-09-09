В Псковском районе продолжается благоустройство мемориалов в Жидиловом Бору и урочище Лочкино
Работы по благоустройству продолжаются на двух крупных мемориалах в Псковском районе – в Жидиловом Бору и урочище Лочкино. В ходе очередного выезда по контролю качества и объёмов выполненных подрядчиками работ глава округа Наталья Фёдорова вместе с депутатом муниципального Собрания Андреем Ключко осмотрели объекты и пообщались с исполнителями работ.
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Фото: со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
В Лочкино завершили заливку основания портальной стенки, изготовили и установили новые гранитные плиты, списки выверены и согласованы. Также специалисты изготовили девять мемориальных раковин, завершили облицовку основания и ступеней плиткой. Продолжаются работы по благоустройству дорожек к мемориальному комплексу, рассказала глава Псковского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В Жидиловом Бору также выполнен большой объём работ: помимо отсыпки грунта и планировки территории, завершился монтаж ступеней спуска с верхней площадки к крышке дзота и выполнена дорожка к нему. Начался процесс реставрации надгробных плит и основания стелы. Также завершили важный этап благоустройства – укладку плитки на верхней площадке мемориального комплекса, идёт изготовление памятного знака «Жертвам фашизма».
В ходе общения с подрядчиками Наталья Фёдорова и Андрей Ключко высказали ряд рабочих замечаний, призвали продолжать придерживаться графика, чтобы завершить работу в положенный срок. «Для всех нас, жителей округа, это не просто строительные объекты, это места памяти и уважения к защитникам Отечества», – заключила глава муниципального образования.
Ранее глава Псковского округа Наталья Фёдорова проверила благоустройство на острове Залита.
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