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Общество

С 11 февраля возобновляет свою работу кинотеатр в Дно

С 11 февраля возобновляет свою работу кинотеатр в Дно, сообщает газета «Дновец». Так что в ближайший четверг жители и гости города смогут посмотреть в дновском кинотеатре мультфильм «Огонёк-Огниво», фильмы «Родные», «Стендап под прикрытием» и «Love». Стоимость билетов составляет 150-200 рублей на человека.

«В соответствии с указом губернатора и требованиями Роспотребнадзора, наполняемость зала не будет полной, поэтому просим всех заранее планировать посещение кинотеатра. Также просим соблюдать масочный режим и социальную дистанцию», – отметили журналисты издания.

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