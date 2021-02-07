Полицейские Великих Лук просят горожан помочь найти пакет с документами и кошельком с 400 000 рублей

21:32, 07 февраля 2021, ПАИ

Полицейские Великих Лук просят горожан помочь найти пакет с документами и кошельком с 400 000 рублей, сообщает газета «Великие Луки». Новости».

Днем 1 февраля 90-летний житель Великих Лук шел по ул. Рабочей, 5 до следующего дома по нечетной стороне этой же улицы. Пенсионер потерял пакет светлого цвета с кошельком, в котором находилось 400 000 рублей и паспорт гражданина РФ.



«Многие граждане полагают, что все, что найдено ими на улице или в других общественных местах, можно оставить себе без каких-либо последствий, что находка становится их собственностью в тот момент, когда они помещают ее в свой карман, кошелек или сумку. Особенно если этого никто не видел.Но если обратиться к законодательству, в частности, к статье 227 Гражданского кодекса РФ, то человек, нашедший на улице или в ином месте деньги или какие-либо вещи, должен выяснить то, кому они принадлежат, оповестить о находке владельца и вернуть ему его пропажу», - напоминают правоохранители.

Если же личность владельца установить не удается, то о находке следует сообщить в полицию или в органы местного самоуправления. В случае присвоения находки себе, придётся отвечать по Кодексу об административных правонарушениях при ущербе до 2500 рублей, или уже по Уголовному кодексу – за кражу.



Если Вы располагаете какой либо информацией, ОВД Великих Лук просит сообщить по телефону: 02