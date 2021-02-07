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Глава Великолукского района Алексей Кузьмин напомнил жителям о начале вакцинации от коронавируса

Глава Великолукского района Алексей Кузьмин традиционно подвел итоги прошедшей рабочей недели, о чем отчитался на своей странице в соцсети ВК. Главным событием минувшей недели в районе стал пуск газа в квартиры многоквартирных домов поселка Дубрава-1. Кузьмин отметил, что этого события люди ждали давно.

Кроме этого было проведено совещание с руководителями жилищно-коммунальных служб: водоканала, райэнергоремонта, управляющей компании. Также в ходе совещание особое внимание было уделено организации питания в образовательных учреждениях. С главами волостей глава района обсудил вопросы энергоснабжения, подготовки к сентябрьским выборам и основную российскую проблему – уборку снега на дорогах.

«Нынешняя зима выдалась обильной на снегопады и гололеды. Жалобы от населения о том, что где-то проезд затруднен, поступают регулярно. Призвал глав в очередной раз ни одну просьбу не оставлять без внимания и реагировать на каждую своевременно», - отметил Алексей Кузьмин.

С директорами школ глава обсудил участие в федеральной программе «Развитие образования» на территории Великолукского района. Также в ходе совещание особое внимание было уделено организации питания в образовательных учреждениях. Особый акцент глава района сделал на вакцинации граждан.

«Хочу напомнить о том, что в Великолукском районе началась вакцинация от коронавируса. Призываю всех жителей не оставаться равнодушными к собственному здоровью и здоровью своих близких. На сегодняшний день вакцина – это единственный действенный способ сберечь свое здоровье», - подытожил он.

Привиться можно в поликлинике №3 в деревне Золотково. Записаться на прививку можно по телефону регистратуры: 8 (81153) 7-28-62 или по телефонам call-центра: 8-991-06-48-239 и 8-991-06-48-243.

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