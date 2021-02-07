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Общество

В одном из регионов страны в квартире официально разрешили держать 21 кота

В одном из российских регионов чиновники ввели квоту на домашних животных, которых разрешается содержать в квартире, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Подъём». Речь идёт о Кировской области, где подобные ограничения вводятся  с 14 февраля.

Для того чтобы определить, какое количество собак или кошек можно завести, нужно из площади квартиры вычесть норму предоставления жилплощади, умноженную на количество жильцов. Эту норму устанавливают местные власти, но традиционно она составляет 18 квадратных метров, сообщает издание.

Полученный результат делится на норматив для животных: не менее 2,5 квадратного метра для собак весом более 25 килограммов, от 1,5 квадратного метра для собак легче 25 килограммов, 0,8 квадратного метра для кошек.

На выходе получается, что семья из трёх человек сможет завести двух маленьких собачек только в квартире свыше 57 квадратных метров. В свою очередь один человек, проживающий в 35-метровой однокомнатной квартире, может позволить себе 21 кошку.

 

 

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