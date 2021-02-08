День российской науки отмечается 8 февраля

07:07, 08 февраля 2021, ПАИ

Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник – День российской науки, учреждённый указом президента РФ в 1999 году.

Как пишет портал calend.ru, дата Дня российской науки установлена в связи с тем, что 8 февраля 1724 года (28 января по старому стилю) указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году – в Российскую Академию наук.

7 июня 1999 года указом президента России был установлен День российской науки с датой празднования 8 февраля.

Правительство России уделяет особое внимание поддержке науки и развитию сектора научных разработок, в том числе и молодых исследователей. Ключевыми документами, обеспечивающими реализацию научно-технической политики, являются Стратегия научно-технологического развития до 2035 года, принятая в 2016 году, Национальный проект «Наука», утвержденный в сентябре 2018 года, государственная программа «Научно-технологическое развитие Российской Федерации на 2019-2030 годы», принятая в апреле 2019 года.