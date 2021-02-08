0
10:38
Почти 16 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
10:35
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 144
09:11
Библиотека - Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева приглашает псковичей на выставки
08:59
Более 255 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
07:29
18 881 человек вылечился от COVID-19 в Псковской области
07:15
Ещё 40 человек заразились коронавирусом в Псковской области
23:51
В одном из регионов страны в квартире официально разрешили держать 21 кота
Еще новости
Общество

День российской науки отмечается 8 февраля

Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник – День российской науки, учреждённый указом президента РФ в 1999 году.

Как пишет портал calend.ru, дата Дня российской науки установлена в связи с тем, что 8 февраля 1724 года (28 января по старому стилю) указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году – в Российскую Академию наук.

7 июня 1999 года указом президента России был установлен День российской науки с датой празднования 8 февраля.

Правительство России уделяет особое внимание поддержке науки и развитию сектора научных разработок, в том числе и молодых исследователей. Ключевыми документами, обеспечивающими реализацию научно-технической политики, являются Стратегия научно-технологического развития до 2035 года, принятая в 2016 году, Национальный проект «Наука», утвержденный в сентябре 2018 года, государственная программа «Научно-технологическое развитие Российской Федерации на 2019-2030 годы», принятая в апреле 2019 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>

Почти 16 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
08 февраля 2021
Почти 16 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 144
08 февраля 2021
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 144
Библиотека - Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева приглашает псковичей на выставки
08 февраля 2021
Библиотека - Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева приглашает псковичей на выставки
Более 255 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
08 февраля 2021
Более 255 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
18 881 человек вылечился от COVID-19 в Псковской области
08 февраля 2021
18 881 человек вылечился от COVID-19 в Псковской области
Ещё 40 человек заразились коронавирусом в Псковской области
08 февраля 2021
Ещё 40 человек заразились коронавирусом в Псковской области
В одном из регионов страны в квартире официально разрешили держать 21 кота
07 февраля 2021
В одном из регионов страны в квартире официально разрешили держать 21 кота
Яммская школа Гдовского района остаётся на дистанционном обучении до 12 февраля
07 февраля 2021
Яммская школа Гдовского района остаётся на дистанционном обучении до 12 февраля

Идет загрузка...