18 881 человек вылечился от COVID-19 в Псковской области

07:29, 08 февраля 2021, ПАИ

102 человека вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 в Псковской области за сутки. Всего с начала пандемии в регионе выздоровел 18 881 пациент, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

За сутки коронавирус подтвердили у 40 человек в регионе, всего COVID-19 заразились 30 254 жителя Псковской области.

Умерли 142 инфицированных коронавирусом человека. Специалисты провели 255 556 исследований на коронавирус (за сутки – 534).