Назван продукт, содержащий вещество против коронавируса

08:16, 08 февраля 2021, ПАИ

В тунце найдены вещества, способные бороться с коронавирусом SARS-CoV-2. Такое заявление по итогам исследований сделали китайские учёные, пишет газета «Известия».

Специалисты изучили 142 пептида, которые содержатся в мышечных волокнах этой рыбы, и установили, что один из них разрушительно воздействует на структуру коронавируса.

Теперь китайские учёные планируют создать пищевую добавку, которая позволит быстрее восстановить лёгкие пациентов и ускорить выздоровление от COVID-19.

Вместе с тем российские специалисты предостерегли, что употребление тунца не является ни лечебной, ни профилактической мерой в отношение COVID-19, потому что в этой рыбе содержится слишком мало необходимых пептидов. В нужном количестве они могут содержаться только в лекарстве или пищевой добавке.