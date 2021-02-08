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Назван продукт, содержащий вещество против коронавируса

В тунце найдены вещества, способные бороться с коронавирусом SARS-CoV-2. Такое заявление по итогам исследований сделали китайские учёные, пишет газета «Известия».

Специалисты изучили 142 пептида, которые содержатся в мышечных волокнах этой рыбы, и установили, что один из них разрушительно воздействует на структуру коронавируса.

Теперь китайские учёные планируют создать пищевую добавку, которая позволит быстрее восстановить лёгкие пациентов и ускорить выздоровление от COVID-19.

Вместе с тем российские специалисты предостерегли, что употребление тунца не является ни лечебной, ни профилактической мерой в отношение COVID-19, потому что в этой рыбе содержится слишком мало необходимых пептидов. В нужном количестве они могут содержаться только в лекарстве или пищевой добавке. 

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