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Общество

Гороховый день наступил по народному календарю

8 февраля по народному календарю наступил Федор-поминальник. Этот день называли ещё «гороховым», пишет портал calend.ru.

Преподобный Феодор Студит, память которого отмечается в этот день, родился в 758 году в Константинополе. В 796 году за ревность о хранении церковных правил и обличение беззакония императора Константина VI Багрянородного после жестоких мучений был сослан в заточение. Позже, в царствование императрицы Ирины, преподобный был возвращен из ссылки и получил в управление запустевший Студийский монастырь, в котором и сейчас покоятся его мощи. Перу преподобного принадлежит немало душеполезных книг.

Считалось, что в этот день покойные тоскуют по своим родным и ходят по земле. Чтобы успокоить их, нужно насыпать на могилу золы и сказать: «Не ходите по двору, души сиротские! А подите на западну сторону, там вам вечное радование». Кроме того, в этот день было принято молиться Феодору об исцелении от грудных болезней и от болей в желудке.

По гороху в этот день гадали о погоде: если сухие горошины катались по блюду со звоном, это предвещало трескучие морозы, а если бесшумно — тихие снегопады. Люди, рожденные в этот день, на Федора варили и ели гороховую кашу, чтобы горох дал им сил на весь будущий год.

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