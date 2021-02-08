0
10:38
Почти 16 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
10:35
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 144
09:11
Библиотека - Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева приглашает псковичей на выставки
08:59
Более 255 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
07:29
18 881 человек вылечился от COVID-19 в Псковской области
07:15
Ещё 40 человек заразились коронавирусом в Псковской области
23:51
В одном из регионов страны в квартире официально разрешили держать 21 кота
Еще новости
Общество

Прокуратура выявила нарушения при содержании детских площадок в Пушкинских Горах

Прокуратура Пушкиногорского района требует привести в порядок детские игровые площадки на территории муниципалитета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что детские площадки на территории поселка Пушкинские Горы содержатся ненадлежащим образом. В частности, они не очищены от снега, не посыпаны солевой песчаной смесью, а на конструктивных элементах имеется наледь. «Несоблюдение требований к содержанию детских игровых площадок в зимний период может привести к получению детьми травм», - подчеркнули в прокуратуре.

В адрес и. о. главы администрации городского поселения «Пушкиногорье» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>

Почти 16 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
08 февраля 2021
Почти 16 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 144
08 февраля 2021
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 144
Библиотека - Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева приглашает псковичей на выставки
08 февраля 2021
Библиотека - Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева приглашает псковичей на выставки
Более 255 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
08 февраля 2021
Более 255 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
18 881 человек вылечился от COVID-19 в Псковской области
08 февраля 2021
18 881 человек вылечился от COVID-19 в Псковской области
Ещё 40 человек заразились коронавирусом в Псковской области
08 февраля 2021
Ещё 40 человек заразились коронавирусом в Псковской области
В одном из регионов страны в квартире официально разрешили держать 21 кота
07 февраля 2021
В одном из регионов страны в квартире официально разрешили держать 21 кота
Яммская школа Гдовского района остаётся на дистанционном обучении до 12 февраля
07 февраля 2021
Яммская школа Гдовского района остаётся на дистанционном обучении до 12 февраля

Идет загрузка...