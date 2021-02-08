Прокуратура выявила нарушения при содержании детских площадок в Пушкинских Горах

09:05, 08 февраля 2021, ПАИ

Прокуратура Пушкиногорского района требует привести в порядок детские игровые площадки на территории муниципалитета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что детские площадки на территории поселка Пушкинские Горы содержатся ненадлежащим образом. В частности, они не очищены от снега, не посыпаны солевой песчаной смесью, а на конструктивных элементах имеется наледь. «Несоблюдение требований к содержанию детских игровых площадок в зимний период может привести к получению детьми травм», - подчеркнули в прокуратуре.

В адрес и. о. главы администрации городского поселения «Пушкиногорье» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.