Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам качества косметики

09:39, 08 февраля 2021, ПАИ

8 февраля заработала всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по вопросам, связанным с качеством и безопасностью парфюмерно-косметической продукции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты готовы рассказать потребителям о действующих нормативных правовых актах, устанавливающих обязательные требования в отношении детской косметики, декоративной (средства для макияжа лица, глаз, губ, бровей, тела и окрашивания волос и ногтей), предназначенной для татуажа, парфюмерной продукции.

Также граждане могут задать вопросы, связанные с маркировкой парфюмерно-косметических товаров, как правильно выбрать такие товары в магазине (в том числе дистанционно). Роспотребнадзор проинформирует о правилах обмена и возврата продукции в случаях, если потребитель обнаружил те или иные недостатки.

Телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43. Звонки являются бесплатными. Консультации проводятся в соответствии с режимом работы. Горячая линия будет работать до 19 февраля 2021 года.