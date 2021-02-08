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Общество

В Кремле назвали сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сроки возвращения к нормальной жизни на фоне пандемии COVID-19. В интервью ТАСС он заявил, что к августу доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу достигнет 60% и это позволит вернуться к жизни «с открытым забралом».

Дмитрий Песков заметил, что над этим работают многие страны. В качестве примера он отметил успехи Израиля, а также заявил о наращивании темпов вакцинации в России и США.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразилось около 105,8 млн человек, более 2,3 млн умерло. В России зарегистрировано свыше 3,9 млн случаев заболевания, выздоровело более 3,4 млн человек, скончалось почти 76,7 тыс. пациентов.  

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Почти 16 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 144 В Кремле назвали сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии Более 255 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области Назван продукт, содержащий вещество против коронавируса 18 881 человек вылечился от COVID-19 в Псковской области О сроках восстановления вкуса и обоняния после коронавируса рассказали псковичам Темп прироста случаев заболевания COVID-19 в Псковской области составил 0,3% Ещё два человека умерли от коронавируса в Псковской области Более 3,5 тысячи человек умерло от COVID-19 в граничащих с Псковской областью странах
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