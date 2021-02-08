В Кремле назвали сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии

10:03, 08 февраля 2021, ПАИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сроки возвращения к нормальной жизни на фоне пандемии COVID-19. В интервью ТАСС он заявил, что к августу доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу достигнет 60% и это позволит вернуться к жизни «с открытым забралом».

Дмитрий Песков заметил, что над этим работают многие страны. В качестве примера он отметил успехи Израиля, а также заявил о наращивании темпов вакцинации в России и США.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразилось около 105,8 млн человек, более 2,3 млн умерло. В России зарегистрировано свыше 3,9 млн случаев заболевания, выздоровело более 3,4 млн человек, скончалось почти 76,7 тыс. пациентов.