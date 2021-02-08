В Пскове прошло открытое первенство по шахматам среди детей

10:11, 08 февраля 2021, ПАИ

Открытое первенство по шахматам среди детей состоялось в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной федерации шахмат.

Соревнования среди девочек и мальчиков 2014 года рождения и моложе прошли 6 февраля в Ледовом дворце в деревне Борисовичи. На старт вышли 14 самых юных шахматистов – пять девочек и девять мальчиков. Турнир проходит по шахматам с классическим контролем времени (на шахматную партию отводится почти три часа) и завершится 22 февраля.

Организаторы соревнований отметили, что для защиты участников применяются необходимые меры безопасности. В частности, обеспечено наличие средств индивидуальной защиты у детей и взрослых, которые обслуживают соревнования. Также проводится обработка спортивного инвентаря, а участникам соревнований измеряют температуру.

После первых трёх туров лидерство захватили Мария Солдатова и Савелий Козлов, которые набрали по три очка из трёх возможных.