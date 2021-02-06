На 2,4 млн выросло число неплательщиков по займам в России

10:30, 08 февраля 2021, ПАИ

За прошлый год судебные приставы рассмотрели 12,9 млн дел о взыскании задолженности с граждан России в пользу банков. Количество таких дел по сравнению с 2019 годом увеличилось на 2,4 млн, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.

Сумма долгов при этом выросла с 2,6 млрд до 2,7 млрд рублей.

Рост числа неплательщиков по займам произошел за счёт граждан, переставших обслуживать свои кредиты ещё в 2019 году. Кроме того, сами кредиторы стали активно применять судебное взыскание.