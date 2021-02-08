Названы основные проблемы дистанционного обучения

11:08, 08 февраля 2021, ПАИ

В дистанционном обучении можно выделить три основные группы проблем. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова, пишет газета «Известия».

По её словам, первая группа – здоровье ребёнка. Омбудсмен, ссылаясь на данные опроса Национального медицинского исследовательского центра, отметила, что у 83 % детей были неблагоприятные психические последствия, у около 42 % – депрессия.

Вторая группа трудностей – недостаток технических средств связи. Например, не у каждого ученика был компьютер, и, как следствие, они не могли нормально учиться.

К третьей группе омбудсмен отнесла сложности методического характера.