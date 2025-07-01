Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 60% жителей Псковской области прошли диспансеризацию за два года

За последние два года диспансеризацию прошли 63,8 % жителей Псковской области, сообщили ПАИ в Псковской областной клинической больнице со ссылкой на данные Псковстата.

Фото: ПАИ

Обследование, направленное на раннее выявление заболеваний, проводится бесплатно для всех совершеннолетних граждан России, в том числе при отсутствии жалоб.

Диспансеризация помогает обнаружить болезни на ранних стадиях, когда симптомы ещё не проявляются. Записаться на обследование можно через портал госуслуг или в поликлинике по месту жительства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 июля 2025

Кинопродюсер Эдуард Пичугин стал гостем «Серебряного дождя». Главное
01 июля 2025

Поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге» в Пскове
01 июля 2025

Эдуард Пичугин рассказал о новом конкурсе кинофестиваля «Западные ворота»
01 июля 2025

В Псковской области в одной из школ созрели мандарины
01 июля 2025

Как поменялся образ России в кино, рассказал Эдуард Пичугин
01 июля 2025

Более 60% жителей Псковской области прошли диспансеризацию за два года
01 июля 2025

«Не пропустите это уникальное событие»: поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге» прибыл в Псков
01 июля 2025

Генпродюсер фестиваля «Западные ворота»: Мы намерены и дальше продвигать свои культурные ценности

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...