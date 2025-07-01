Более 60% жителей Псковской области прошли диспансеризацию за два года
За последние два года диспансеризацию прошли 63,8 % жителей Псковской области, сообщили ПАИ в Псковской областной клинической больнице со ссылкой на данные Псковстата.
Обследование, направленное на раннее выявление заболеваний, проводится бесплатно для всех совершеннолетних граждан России, в том числе при отсутствии жалоб.
Диспансеризация помогает обнаружить болезни на ранних стадиях, когда симптомы ещё не проявляются. Записаться на обследование можно через портал госуслуг или в поликлинике по месту жительства.
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