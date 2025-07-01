Более 60% жителей Псковской области прошли диспансеризацию за два года

17:40, 01 июля 2025, ПАИ

За последние два года диспансеризацию прошли 63,8 % жителей Псковской области, сообщили ПАИ в Псковской областной клинической больнице со ссылкой на данные Псковстата.

Обследование, направленное на раннее выявление заболеваний, проводится бесплатно для всех совершеннолетних граждан России, в том числе при отсутствии жалоб.

Диспансеризация помогает обнаружить болезни на ранних стадиях, когда симптомы ещё не проявляются. Записаться на обследование можно через портал госуслуг или в поликлинике по месту жительства.