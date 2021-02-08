Три автомобиля сгорели в Псковской области за выходные
В Псковской области за выходные сгорели три автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России по Псковской области.
6 февраля в 12:40 в деревне Олохово Новосокольнического района в автомобиле Renault Logan загорелась клемма в электропроводке вентилятора, в двигательном отсеке. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки вентилятора.
В этот же день в 21:45 в посёлке Идрица Себежского района автомобиль «Ока» выгорел изнутри. Причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования автомобиля.
7 февраля в 14:02 в Печорах на улице Зелёной сгорел микроавтобус Volkswagen Transporter. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём хозяина автомобиля.
При тушении пожара в квартире в Красногородском районе обнаружили тела двух человек.