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Общество

Незаконную фотосессию с львёнком устроили в Петербурге

Фото РИА Новости

В Санкт-Петербурге на фотосессии незаконно использовали четырёхмесячного львёнка, пишет РИА Новости.

Животное забрали сотрудники природоохранной прокуратуры, так как у хозяйки не оказалось подтверждающих и правоустанавливающих документов. В ходе проверки удалось выяснить, что львёнка ввезли в город незаконно.

Фото РИА Новости

Сейчас он находится в центре помощи диким животным «Велес». По словам специалистов, львёнок чувствует себя хорошо, у него появился аппетит. «Львенок немного в шоке от всего происходящего, но чувствует себя хорошо, аппетит нормальный. Ему четыре месяца, но выглядит на три», - рассказали в центре.

Эксперты отметили, что случаи использования львят с черного рынка сейчас очень распространены. В «Велесе» уже живут пять таких животных. «Этот львенок оказался девочкой Кьярой, ее судьбу должна решить прокуратура. Если хозяйка не докажет свое право владения, то, скорее всего, она останется у нас», - добавили сотрудники центра. Шансов на то, что львёнка заберёт какой-нибудь зоопарк, мало.

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