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Культура

Псковичи могут выиграть поездку в «Орленок» и стать участниками концерта в Москве

Московский Музей Победы приглашает талантливых певцов и авторов песен принять участие в отборочном туре фестиваля патриотической песни «Журавли Победы». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, лучшие вокалисты станут участниками концерта в столичном музее в рамках празднования Дня Победы.

Поездка будет организована за счет средств Фонда президентских грантов. Кроме того, победители смогут бесплатно посетить июньскую тематическую смену «Журавли Победы» в ВДЦ «Орленок». Авторы 15 лучших песен получат возможность записать свои произведения в качественной аранжировке в профессиональной студии. Песни-победители войдут в музыкальный альбом «Журавли Победы».

Участниками отборочного тура могут стать детские и юношеские вокальные коллективы и исполнители в возрасте от 11 до 16 лет. Конкурсантам необходимо прислать анкету-заявку и аудио- или видеозапись исполняемой песни гражданско-патриотической направленности. Авторам песен нужно направить анкету-заявку и демоверсию песни – аудио- или видеофайл. Возраст участников в этой номинации не ограничен. Заявки принимаются до 1 марта 2021 года.

Подробнее об условиях участия в отборочных турах можно узнать на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/festival-zhuravli-pobedy/.

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