Более 5,6 тысячи псковичей сделали прививку от коронавируса

15:59, 08 февраля 2021, ПАИ

Более 5,6 тысячи жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса первым компонентом вакцины, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации.

Лидерами среди муниципалитетов по этому показателю являются Гдовский, Невельский, Островский, Бежаницкий и Себежский районы, а также Псков.

Основная работа в рамках прививочной кампании проводится в более чем 20 стационарных прививочных пунктах. Также налажена выездная вакцинация. Списки желающих сделать прививку сформированы и постоянно пополняются во всех районах.

По словам руководителя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко, вакцина от COVID-19 в медицинских учреждениях имеется в достаточном количестве. «В минувшие выходные в регион поступило ещё пять тысяч доз вакцины, ведётся их распределение по районам, а также контроль за хранением и оперативным использованием», – отметила она на совещании по актуальным вопросам социальной сферы Псковской области.

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова обратила внимание, что с момента последнего совещания по указанной теме темп вакцинации в районах стал выше. Вместе с тем руководству муниципалитетов и подведомственных учреждений здравоохранения было поручено максимально расширить охват информационной работы с населением об эффективности и значимости вакцинации.

«Важно привить всех желающих, в первую очередь тех, кто входит в группу риска по заражению COVID-19, до наступления весеннего периода заболеваемости вирусными инфекциями», – подчеркнула Вера Емельянова.