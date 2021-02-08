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Общество

Более 5,6 тысячи псковичей сделали прививку от коронавируса

Более 5,6 тысячи жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса первым компонентом вакцины, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации.

Лидерами среди муниципалитетов по этому показателю являются Гдовский, Невельский, Островский, Бежаницкий и Себежский районы, а также Псков.

Основная работа в рамках прививочной кампании проводится в более чем 20 стационарных прививочных пунктах. Также налажена выездная вакцинация. Списки желающих сделать прививку сформированы и постоянно пополняются во всех районах.

По словам руководителя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко, вакцина от COVID-19 в медицинских учреждениях имеется в достаточном количестве. «В минувшие выходные в регион поступило ещё пять тысяч доз вакцины, ведётся их распределение по районам, а также контроль за хранением и оперативным использованием», – отметила она на совещании по актуальным вопросам социальной сферы Псковской области.

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова обратила внимание, что с момента последнего совещания по указанной теме темп вакцинации в районах стал выше. Вместе с тем руководству муниципалитетов и подведомственных учреждений здравоохранения было поручено максимально расширить охват информационной работы с населением об эффективности и значимости вакцинации.

«Важно привить всех желающих, в первую очередь тех, кто входит в группу риска по заражению COVID-19, до наступления весеннего периода заболеваемости вирусными инфекциями», – подчеркнула Вера Емельянова.

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