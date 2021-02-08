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Общество

Ледниковый период – ПАИ-live с Иваном Штылиным

Спорт начинает вырываться из цепких лапок коронавируса и набирать доковидные обороты. Эта тенденция касается и псковского Ледового дворца.

Чем закончился 2020 год для главной ледовой арены Псковской области? Что изменилось в тренировочном процессе хоккеистов и фигуристок? Какие соревнования пройдут в ближайшие месяцы? Вернутся ли масштабные концерты в Ледовый дворец?

Об этом разговор в очередном эфире ПАИ-live, гостем которого в понедельник, 8 февраля, стал директор Ледового дворца Иван Штылин.

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